Ho un'esperienza decennale nell' utiizzo di programmi di modellazione grazie alla mia formazione universitaria. Ho già lavorato in passato per varie aziende come progettista d'interni per la realizzazione di locali, e ho anche esperienza di cantiere per un eventuale direzione di lavori.... Sono un ragazzo motivato e dinamico pronto anche a trasferte.. MI occupo della progettazione di locali su misura e offro la mia consulenza per restyling di abitazioni private. Essendo un designer di formazione ho l'opportunità di seguire anche progetti di design.