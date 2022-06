Case in Scena si occupa di home staging, l'arte di presentare al meglio gli immobili destinati al mercato immobiliare, e home relooking, il rinnovare case private o destinate all’accoglienza turistica. Si propone cioè di dare alle case la possibilità di esprimersi, di mostrarsi nella loro luce migliore, di comunicare la loro promessa di piacevolezza a chi le vorrà abitare per tutta la vita o solo per una settimana di vacanza.

Io sono Patrizia Ludovico. Sarà perchè la mia vita professionale precedente nel campo della pubblicità mi ha lasciato il suo metodo in eredità, sono convinta che home staging e relooking siano comunicazione, a tutti gli effetti strumenti del marketing immobiliare. Se l’immobile è il prodotto, l’allestimento è la confezione che lo farlà scegliere, la fotografia è la vetrina che ha la funzione di attrarre il bacino di utenza che è stato identificato. Percorso strategico alla base, punto d’arrivo creativo, il risultato finale deve sorprendere, sedurre, far desiderare dunque essere efficace per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. E mai raggiungere obiettivo è stato così appassionante come quando gli strumenti del mestiere sono le idee e gli ingredienti sono una combinazione di soluzioni semplici e arredi pre-esistenti, magari rinnovati, grande design industriale, economici ma versatili prodotti della produzione seriale e oggetti di recupero che conservano suggestioni di una vita precedente o di una vocazione originaria. E poi la ricerca di ispirazioni a cui aggiungere il valore originale del proprio contributo. E infine fare i conti con budget contenuti, proporzionati alla funzione temporanea o permanenente, che impongono la sfida di sempre: “minima spesa, massima resa” ovvero della ricerca dell’essenzialità.