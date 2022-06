Galleria Elena superfici è un' azienda dedicata a chi ricerca materiali particolari e unici per i propri luoghi, a chi desidera mescolare la propria storia alle nuove esigenze e al design.

Una selezione accurata dei cotti, delle piastrelle, dei parquet, delle pietre, delle tarsie più belle, fatte realizzare su misura dai laboratori artigianali ancora esistenti in base alle esigenze e ai desideri della committenza. Assistiamo e supportiamo gli studi d'architettura realizzando su disegno lavori a casellario in tutti i materiali artigianali; siamo presenti dalla scelta dei materiali di prima qualità fino, quando richiesto, alla posa in opera.

Una ricerca continua di prodotti nuovi, tutto influenzato da una grande passione per la bellezza, per le cose uniche, per l'attenzione dei dettagli.