Studio Sound Service dal 1983 si occupa di progettazione e consulenza nel settore dell'acustica. Siamo specializzati nella progettazione di ambienti per l'ascolto critico e la visione ottimizzata, come studi di registrazione, mastering, post-produzione audio/video, doppiaggio, sale mix cinema (Dolby® approved) e TV, studi broadcast, radio, cinema e sale home-theater. Inoltre offriamo consulenza per l'ottimizzazione acustica in ambito architettonico, collaborando con altri studi professionali in progetti di costruzione e restauro di teatri, auditorium, edifici religiosi, locali per musica dal vivo, sale conferenza e altri spazi di grandi dimensioni.