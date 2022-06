L'architetto Bart Conterio, con studio a Lecce, opera da oltre 20 anni nel settore specialistico dell’ edilizia sostenibile(architettura bioclimatica, bioedilizia, edilizia ad alta ed altissima efficienza energetica), mediante un approccio progettuale che esalta “il valore della semplicità” (.....doing more with less).

Ha realizzato diversi interventi, sia in Italia che all’estero, prevalentemente nell’ambito dell’edilizia alberghiera, residenziale e del restauro architettonico di edifici di pregio storico-artistico, maturando una notevole esperienza di cantiere. Da diversi anni conduce ricerche sui temi dell’architettura bioclimatica in clima CSA ( clima temperato caldo mediterraneo a siccità estiva ) e dell'edilizia ad altissima efficienza energetica in zona climatica mediterranea ( nZEB, ovvero "edifici ad energia quasi zero", case in classe A+, case passive, edifici Energy Plus, case solari per climi temperati ), progettando soluzioni innovative in grado di garantire un’alta qualità abitativa a costi estremamente accessibili: l'obiettivo è quello della riduzione della domanda energetica dell'edificio mediante la massimizzazione dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio e degli impianti facendo ricorso a prodotti, materiali e tecnologie bio-ecocompatibili e coprendo il restante, minimo, fabbisogno energetico attraverso l’impiego di fonti di energia rinnovabile. Il concetto di “progettazione efficiente” non è limitato al risparmio energetico ed alla sostenibilità dell’intervento, ma si estende all’ottimizzazione e razionalizzazione distributiva e funzionale degli spazi all’interno di un edificio, minimizzando l’impiego di materiali, anche attraverso le tecniche di prefabbricazione leggera stratificata a secco.