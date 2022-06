Milanese di origini toscane. Ha sempre immaginato una vita a colori. Infatti, ha frequentato il liceo artistico statale di Bergamo e poi l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, per conseguire il diploma in scenografia. Già durante gli studi in Accademia ha iniziato a collaborare con diversi laboratori di scenografia per la realizzazione di fondali e strutture scenografiche, tridimensionali in polistirolo e resine. Successivamente ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della progettazione scenografica, come assistente prima e poi come responsabile, occupandosi prevalentemente di spot pubblicitari, programmi tv e cinema. Un po’ di anni fa ha deciso di collaborare con studi professionali e agenzie di pubblicità e pr, per occuparsi di eventi, realizzare scenografie per convention, ideare stand creativi, sviluppare progetti di styling d’arredo e decor, creare visual per aziende cosmetiche, di abbigliamento, di styling e di arredo.

Sin dall’inizio del mio percorso ho scelto di non scegliere un unico campo lavorativo, ma di sperimentare contesti molto differenti fra loro, portando ovunque la mia grande passione per l’uso del colore e per la ricerca di materiali innovativi.

Mi piacciono in egual misura la progettazione, che per me è innanzitutto ricerca di idee, e la fase pratica di realizzazione, dove la precisione è d’obbligo.

Credo molto nel lavoro di squadra, nella contaminazione dei linguaggi, nella qualità dei materiali utilizzati, nella cura del dettaglio.

In ogni mio progetto il punto di partenza è individuare un concept con un suo mood preciso e quello di arrivo è comunicare un’emozione con un impatto visivo inaspettato.alcuni dei brand per cui progetta :

DIESEL, MANDARINA DUCK, LUPO BARCELONA, BIBA SALOTTI, SAMSUNG, BANCANETWORK, BREIL, BREIL TRIBE, MORELLATO, GLOBALWATCH, BMW, FRATELLI CITTERIO, FERRETTI GROUP, GTS GROUP, VEUVE CLIEQUOT, SONY,MONTEGRAPPA, MCY, BENETEAU, GUCCI EYEWEAR, NERO GIARDINI ecc..