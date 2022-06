Chi Siamo

Lo Studio associato di Architettura Chinellato - Favaretto ha l’obiettivo di coniugare la creatività sperimentale del progetto architettonico con la completezza tecnica professionale data dall’esperienza e pratica cantieristica; è in grado di rispondere a programmi progettuali complessi di qualsiasi scala, dall’urbanistica alla progettazione d’interni, avvalendosi dell’integrazione di uno staff di collaboratori consolidato composto da architetti, ingegneri, geometri, topografi, termotecnici, geologi e operatori di mercato.

Ha acquisito grande esperienza nello studio delle tipologie edilizie, approfondendo negli ultimi anni anche quelle in bioedilizia, nella rielaborazione della distribuzione interna degli alloggi, nella cura del dettaglio architettonico e tecnologico, opera nel campo del restauro architettonico e ristrutturazione di immobili, ha sviluppato piani urbanistici ed è attivo nel campo del disegno d’interni e arredamento.

Svolge l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

La flessibilità dello studio porta ad offrire al cliente un prodotto completo anche della parte più tecnica di tutto il settore catastale, peritale, consulenze tecniche di parte, pratiche con enti pubblici (sottoservizi - impianti ecc.), tabelle millesimali, certificazioni energetiche, pratiche di prevenzione incendi, relazioni paesaggistiche, compatibilità idraulica e quant’altro necessita all’espletamento di qualunque pratica edilizia.



Arch. Massimo Chinellato

Laureatosi in Architettura allo I.U.A.V. nel 1998, svolge l’attività professionale nello studio del Geom. Nerio Chinellato e come socio dal 2004 nello studio di Architettura associato Chinellato - Favaretto, occupandosi prevalentemente del settore della progettazione di edifici ed urbanistica, direzione lavori e sicurezza nei cantieri; negli ultimi anni ha approfondito le tematiche degli edifici in legno a basso consumo energetico.

Esegue studi di progettazione per interni e arredamento.



Geom. Daniele Favaretto

Dopo aver conseguito il diploma di Geometra nel 1991, svolge l’attività professionale nello studio del Geom. Nerio Chinellato e come socio dal 2004 nello studio di Architettura associato Chinellato - Favaretto.

Matura esperienza di direzione lavori in cantiere, svolge l’attività di coordinatore della sicurezza, cura tutta la parte catastale, peritale e tutto il settore prettamente tecnico dello studio.