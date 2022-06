Valorizzazione di appartamenti attraverso un valido supporto ad agenzie immobiliari e privati, attraverso 3D rendering, home staging e ristrutturazioni di interni.

Emanuele Re Rebaudengo, archittetto ed interior designer.

Laureato in achitettura per la sostenibilità ambientale presso il Politecnico di Torino. Specializzato nella realizzazione d' interni per spazi residenziali. Negli anni ha collaborato con diverse agenzie e imprese di costruzione per la valorizzazione di appartamenti in vendita e affitto, sviluppando un esperienza nel settore immobiliare. Appassionato ed esperto di antiquariato, ama combinare stili diversi per ottenere sempre un risultato all'avanguardia.

Rossana Debernardis, interior designer e visual merchandiser. Laureata in industrial design presso il Politecnico di Torino. Ha lavorato per 3 anni a Londra come arredatrice e visual merchandiser da Selfridges&Co, in Oxford street, dove si è specializzata nello studio di tecniche espositive al fine di valorizzare diversi tipi di ambienti. Sa combinare al meglio elementi contrastanti al fine di realizzare spazi originali e stimolanti.