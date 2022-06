Esperta dell’Abitare consapevole – Interior & Exhibition DESIGNER

La Laurea in Architettura mi ha permesso di mettere a fuoco le mie aspirazioni e canalizzare la mia energia creativa che durante il Liceo si manifestava nella capacità di riprodurre dipinti di grandi autori. Ho conseguito la Laurea in Architettura pur lavorando; inizialmente come dipendente di una grande azienda aeronautica varesina, dove ho avuto la fortuna di collaborare con prestigiose cariche aziendali in qualità di assistente fino al 1994. Dal 1995 sono un libero professionista; esperta di benessere abitativo e progettualità dell’abitare; la ricerca del benessere dell’abitare parte dalla consapevolezza di sè, del proprio nucleo famigliare, delle proprie necessità nei confronti dello spazio, del comfort che può migliorare la nostra vita e non ultimo della progettualità a breve, medio e lungo termine dell’ABITARE. La mia esperienza si estende anche all’ Exhibition design; come consulente alle aziende, sviluppo soluzioni creative, prodotto di uno studio mirato all’integrazione tra ricerca progettuale, contesto, funzione e obiettivi; rivolgo molta attenzione a materiali, colori, luci e finiture con lo scopo di garantire che ogni progetto sia unico e in linea con le esigenze del mio cliente. Curiosità, determinazione, intraprendenza e ottimismo mi permettono ogni giorno di vivere il mio lavoro come una crescita; questo mi ha permesso di sviluppare competenze importanti come consulente dell’abitare, project manager per la gestione di progetti complessi e la capacità di coordinamento di team multi-professionali. La predisposizione a gestire e valorizzare uno spazio mi ha permesso di estendere la mia attività anche all’home staging e al relooking, attività più vicine al mondo del Real Estate; la passione per la fotografia mi consente di realizzare personalmente gli shooting fotografici dedicati al marketing immobiliare. Il mio punto di forza è amare il mio lavoro, credere nella formazione costante e non abbandonare mai le mie passioni.

Tra le attività principali:

Abitare consapevole - Ma cosa si intende per benessere all’interno della casa? Significa poter vivere la nostra casa ritrovando al suo interno la possibilità di stare bene; gli spazi, i materiali, le finiture, gli oggetti, la luce naturale o artificiale devono essere progettati affinché siano adatti alla nostra salute psico-fisica. Prima di tutto occorre chiedersi COME DEVE ESSERE LA NOSTRA CASA?; come viviamo ogni singolo spazio; quanto spazio davvero serve per le funzioni che abbiamo assegnato agli ambienti della nostra casa. E poi dobbiamo chiederci se abbiamo uno spazio (anche piccolo) nel quale eliminare lo stress, ritrovare l’equilibrio personale e professionale (nel caso di ambienti di lavoro) e riuscire a pensare. Per ovvi motivi non possiamo pensare di cambiare il look della nostra casa con le stesse modalità con cui cambiamo abito ma possiamo pensare di renderla “flessibile” e “adattabile” perché diventi il primo luogo che ci può procurare “benessere” attraverso il suo aspetto e l’uso dei suoi spazi. Il primo luogo dove ci svegliamo la mattina con serenità, dove cominciamo la giornata e dove la concludiamo; dove abbiamo un luogo solo per noi e altri dove condividiamo momenti o attività (compagno/a, figli, lavoro). La casa non è solo un insieme di spazi, ma un insieme di sogni; la casa stessa è un sogno tra i più ricorrenti. Sognare la propria casa, il proprio nido in cui rifugiarsi, dove vivere i propri affetti, dove rigenerarsi e riprogettare la propria vita; la casa è noi stessi e rappresenta il nostro luogo dove stare bene. La casa rispecchia la nostra identità ed è lo specchio del modo in cui viviamo. Se non costruiamo la nostra casa a partire da noi stessi rischiamo di essere degli erranti, persone che POSSEGGONO case bellissime ma non le abitano, non mettono in relazione le proprie necessità con le stanze, gli oggetti, le funzioni della casa; non stabiliscono una relazione tra se stessi e la propria casa. ABITARE è ABITARSI; progettare una casa è dare l’opportunità di CONOSCERSI di più e meglio. In casa dobbiamo stare bene, dobbiamo poterci rilassare da soli o in compagnia, dobbiamo poter leggere un libro nel silenzio o accompagnati dai suoni o dai rumori che più ci piacciono, dobbiamo poter vivere le nostre passioni. Molto spesso il primo passo da fare è un decluttering. Liberarci del superfluo ci offre la possibilità di CREARE SPAZIO per NUOVE IDEE.

Home staging e decluttering; ovvero aiutare il proprietario di un immobile destinato alla vendita o all’affitto a riporre tutto ciò che potrebbe influenzare il potenziale acquirente. E’ importante mettere in risalto i punti di forza dell’immobile. L’obiettivo è quello di suscitare nel visitatore un’emozione di appartenenza che lo porti da subito ad entrare in una modalità di progettualità per se e la sua famiglia nei confronti della casa.

Relooking è un’attività “low cost” che permette di rinnovare la casa o parte di essa senza interventi invasivi come la ristrutturazione; è un modo semplice ma molto efficace per RINNOVARE i colori delle pareti o rivedere la disposizione dello spazio e ottimizzare la distribuzione degli arredi; intervenire sui tendaggi, gli accessori, i quadri, le luci e i tessuti.

Shooting fotografico. Un buon lavoro di ripresa fotografica e di post-produzione delle immagini agevola l’attività di marketing per l’immobile in vendita o in affitto.

Exhibition design. Consulenza progettuale, direzione tecnica e creativa per scenografie e architetture temporanee per eventi espositivi. Dalla fiera allo spazio espositivo aziendale, dal display al punto vendita. Un evento espositivo è un momento importante per un’azienda; è il momento in cui parla di sè, dei suoi prodotti, dei suoi servizi ma soprattutto dice al mercato dov’è e dove vuole andare; il visitatore è lì per acquisire informazioni e suggerimenti, per creare relazioni, per mettere a confronto più aziende in unica importante occasione, per osservare, farsi consigliare e spesso prendere decisioni. La progettazione di una scenografia per un evento espositivo richiede da parte nostra la massima attenzione, richiede empatia tra il consulente e l’azienda. Quell’empatia che noi cerchiamo e ci che permette di trovare la giusta soluzione in termini di accoglienza, immagine, visibilità di brand, prodotto e servizi e non ultima funzionalità dello spazio.

Spaces Working. Consulenza per il benessere all’interno dello spazio di lavoro. Consulenza progettuale e direzione tecnica e creativa per l’ambiente di lavoro; dall’ufficio ad un moderno ed efficiente spazio di coworking. La ridefinizione dello spazio di lavoro consente spesso di rigenerare lo spirito di condivisione o di ridistribuire le funzioni, di regolare i flussi del personale o di ottimizzare ruoli, compiti, funzioni, competenze e talvolta orari e turni.