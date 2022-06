La PROGECO, ufficialmente costituita nel settembre 2004, nasce dalla pluriennale collaborazione di un gruppo di professionisti di diverse discipline che hanno sviluppato una proficua partecipazione nello svolgimento di incarichi di progettazione complessa e multimodale

Alla specializzazione sempre più spinta richiesta dalla maggior complessità di procedure e sistemi costruttivi si affianca l'esigenza di risolvere in modo rapido i problemi della committenza fornendo risposte certe e di altro profilo prestazionale in tempi quanto più possibile ridotti. La PROGECO nasce per dare una risposta ottimale a questa esigenza. Le sinergie che riesce a sviluppare concorrono a migliorare la qualità progettuale riducendo in modo notevole i tempi di elaborazione.

Tutto questo rende decisamente concorrenziale il progetto inteso come prodotto tecnologico complesso dalle molteplici valenze, che, collocato nei punti di snodo del processo produttivo, ha la capacità di attivare una serie di azioni positive di carattere economico, tecnico, giuridico, indispensabili al compimento del processo stesso.