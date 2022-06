Dall'idea iniziale, espressa attraverso un concept, al progetto realizzato, attraverso un percorso articolato in schizzi progettuali, verifiche di progetto, prove in campo, disegni esecutivi, controllo e collaudo finale per assicurare al committente il risultato atteso. Ogni progetto è frutto di un intenso lavoro in cui, partendo dalle singole esperienze, le conoscenze tecniche e normative, lo studio Ingrosso elabora le soluzioni costruite su misura per ogni singolo intervento, nel rispetto delle indicazioni fornite. Ogni esperienza sviluppata al nostro interno, attraverso il dialogo costante e pro-attivo con tecnici, commitenti ed esperti con differenze esperienze e percorsi culturali, ci porta a definire una migliore qualità delle nostre realizzazioni. Oggi siamo ancora più attenti al ciclo di vita dei prodotti, al loro impatto energetico, al rispetto dell'ambiente per contribuire ad un futuro sempre più eco-friendly