Architetto con abilitazione all'esercizio della professione dal 2003, ho lavorato a numerosi progetti di ristrutturazione e staging residenziale e commerciale. Ho uno studio professionale in Torino dove, con passione, entusiasmo ed esperienza, si lavora per ricercare le maggiori qualità e potenzialità degli immobili e il modo giusto per valorizzarle.

Quando si hanno solo due centesimi, acquista una pagnotta di pane con uno, e un giglio con l’altro (Proverbio cinese)