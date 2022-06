"Credo che la scelta di una nuova casa deve essere come un colpo di fulmine, sentire di aver trovato l'altra metà della mela..."

Mi chiamo Valentina Armani, ho ventisei anni e sono di Reggio Emilia.

Dopo essermi diplomata al liceo d'arte di Reggio Emilia, mi sono specializzata nel disegno tecnico informatico e successivamente ho lavorato per diversi anni nel campo della moda e della grafica, fino a che la mia passione per l'arredamento, il design e la mia grande creatività, mi hanno spinta a frequentare diversi corsi di Home Staging ed Interior Design. Le mie conoscenze spaziano dall' Home Staging al Re-looking, dalla grafica al Handmade, senza tralasciare la fotografia. Mi piace definirmi una “tutto fare” creativa. Nel Marzo del 2013 sono entrata a far parte della associazione italiana Staged Homes, come associato e ho creato HomeSWITCHome con l'intento di promuovere la filosofia della valorizzazione immobiliare in Italia.

Credo che l’ Home Staging sia una grande possibilità per i privati che devono vendere o affittare una proprietà, ma anche per le agenzie immobiliari o i costruttori che devono svecchiare e differenziarsi, spiccando in maniera decisa nel mercato immobiliare italiano. Usufruendo di questo servizio potranno garantire alla propria clientela immobili curati, ben pubblicizzati e fotografati nel modo migliore, senza deludere le loro aspettative. Idem per chi tratta affitti a breve termine, B&B o case vacanze; favorendo così la locazione in minor tempo e al miglior prezzo.

Una casa curata, valorizzata e presentata nel modo migliore, oltre che ben fotografata, si differenzierà nella giungla degli annunci immobiliari richiamando l’attenzione di molti e gli acquirenti non tarderanno ad arrivare! A volte basta riorganizzare gli spazi o cambiare il colore delle pareti; e con l'aiuto di oggetti e piccoli dettagli sapientemente posizionati e studiati o tessuti diversi farà scattare il colpo di fulmine nel cuore del nuovo acquirente e lui si sentirà già a casa!

Contatti:

homeswitchome@libero.it

+39-347.5983140

homeswitchome.wix.com/homeswitchome