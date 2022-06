Mi chiamo Claudia Nardone e mi sono avvicinata con grande curiosità ed entusiasmo a questa nuova professione così stimolante. Da alcuni anni per passione cerco immobili da recuperare e valorizzare per essere più appetibili sul mercato, per cui ho visto in questa professione il perfezionamento di quello che già facevo. Dopo aver seguito alcuni corsi di Home Staging per acquisire professionalità e avere nuovi spunti, e dopo essermi iscritta all'Associazione Italiana Home Stager - Staged Homes, ho deciso di mettere a disposizione di tutti un servizio di consulenza che suggerisca i giusti strumenti per accelerare i tempi di vendita, evitare grosse trattative sui prezzi degli immobili e che valorizzi la presentazione di case per vacanze, hotel e bed&breakfast in un periodo particolare come quello attuale. Porto avanti con grande determinazione questo progetto così affascinante per scardinare i vecchi metodi di vendita, vincere lo scetticismo e diffondere la filosofia dell'Home staging, che è quella di suggerire gli interventi necessari per aumentare il valore percepito di un immobile con il minimo investimento e suscitare emozione nel futuro acquirente.