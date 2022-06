Azienda giovane e competitiva, Stage My Home è la soluzione ideale per chi voglia dare una marcia in più al proprio appartamento, sia per renderlo vincente sul mercato delle vendite/affitti sia per godere in prima persona di un ambiente accattivante, confortevole e in cui sentirsi davvero a casa!

Valentina Germiniasi - About

Coltivo da sempre un amore profondo per la casa e il suo allestimento, e la interpreto non solo come luogo fisico ma come luogo che sappia trasmettere grandi emozioni. Per questo mi piace studiare con cura ogni dettaglio, valorizzare e portare alla luce il potenziale di ogni angolo, senza lasciare nulla al caso. Tutto dovrà trasmettere cura e amore per la casa, dalleluci, attentamente studiate per essere morbide e rendere gli spazi accoglienti, ai tessuti, pensati per creare gradevoli accostamenti di consistenze e colori, alla disposizione deglioggetti, che devono rispettare un preciso equilibrio compositivo, con lo scopo di comunicare all’osservatore un senso di pace e relax.

Il mio obbiettivo è rendere ogni casa unica e speciale, sia questa sfitta, vuota o ancora abitata.

Il mio percorso di studio è molto tecnico, sono infatti un’Ingegnere Edile-Architetto, laureata nel 2008 presso il Politecnico di Milano e regolarmente iscritta all’Albo degli Ingegneri di Monza e della Brianza.

Ho però da sempre arricchito la mia formazione tecnica con una naturale inclinazione verso le Arti: la pittura, la musica, il canto e…ovviamente il design! A cui ho sempre dedicato tutto il tempo che il mio lavoro di ingegnere mi permetteva di avere libero. Pur mantenendo un’impostazione razionale e pragmatica nell’affrontare problemi e imprevisti, che non mi fermano ma anzi mi spronano a dare il meglio di me, riesco sempre a mettere in quello che faccio quel tocco artistico, glamour e creativo che spesso fa la differenza. Da quando ho scoperto l’Associazione Italiana Homestager e l’Homestaging ho deciso di investire in questa nuova strada tutto il mio tempo e le mie energie, realizzando finalmente il sogno di fare di una grandissima passione una stimolante professione.