Ferrantelli Design nasce in italia nel 2013, come evoluzione di Ferrantelli Falegnameria, azienda fondata nel 1930,da Antonino Ferrantelli produce arredo per interni con manifattura artigianale. All'inizio degli anni 80, Ferrantelli Falegnameria si affaccia con nuove sperimentazioni ed evoluzioni di lavorazione del legno, allargando la propria produzione.

Nel 2001, Gaspare, amplia l'azienda con il figlio Riccardo, e investe da subito nella produzione artigiana di arredo design, collaborando con giovani architetti e designer italiani. Lo stile che adotta l'azienda è vicino all'idea di una casa sobria, dai materiali e nel rispetto dell'ambiente. Imateriali impiegati sono legno massello stagionato, utilizzando per la produzione criteri compatibili con l'ambiente.