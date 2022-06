Entrambi architetti, Fabio Lattanzi e Silvia Statella dopo una decennale attività di consulenza per importanti Società di Ingegneria, nel 2006 fondano lastArch, che si occupa di progettazione ed interior design. Ogni progetto, a qualunque scala, rappresenta l'occasione per stimolare sinergie e relazioni e sperimentare nuove idee e tecnologie. La nostra ricerca formale si confronta abitualmente con i temi della sostenibilità ambientale e del valore sociale dell'architettura, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una qualità "diffusa" dell'ambiente costruito. Partendo dalle esigenze e dai desideri del committente, progettiamo spazi di alto valore estetico e tecnologico, con una particolare attenzione all'evoluzione dell'intervento negli anni, alla sua valorizzazione attraverso l'uso, la sua vivibilita' e la possibilita' di influire in modo positivo su chi verrà a contatto con esso. Grazie all'esperienza maturata nel settore, possiamo rendere disponibile un network di imprese, artigiani e fornitori con i quali siamo in grado di garantire, grazie ad una prassi consolidata dall'esperienza, ottimi risultati realizzativi. Le nostre prestazioni professionali comprendono tutte le fasi del processo di progettazione e realizzazione.