CRSV architetti associati è uno studio di architettura in cui confluisce la precedente esperienza di GrammelotProgetti, realtà nata nel campo dei concorsi di progettazione che hanno dato modo di mettere insieme le esperienze e le conoscenze professionali indipendenti dei soci fondatori. Lo studio è composto da un team di professionisti a cui si aggiungono collaboratori esterni per garantire sempre la tempistica e l’alta qualità del lavoro. La metodologia di lavoro si sviluppa attraverso un confronto continuo con la committenza e tra i membri del gruppo e i professionisti afferenti alle competenze specialistiche richieste dal singolo progetto, siano esse strutturali impiantistiche, paesaggistiche o tecnologiche. L’attività dello Studio si sviluppa nelle diverse fasi del processo edilizio, dalla fase di fattibilità tecnico-economica alla direzione dei lavori e cantierizzazione del progetto, passando attraverso le fasi esecutive del progetto architettonico, di strutture e di appalto dei lavori. In questo campo sono stati svolti interventi relativi a private abitazioni, condomini residenziali, edifici e spazi per uffici privati e pubblici, spazi commerciali. Lo studio svolge inoltre attività quali home staging per soggetti privati, assistenza tecnica per imprese di costruzioni e attività di supporto alle Pubbliche Amministrazioni per la ricerca di finanziamenti pubblici con sviluppo dei relativi progetti.