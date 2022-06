In seguito all'esperienza maturata in un importante studio d'architettura barese e alla partecipazione ad alcuni workshop d'architettura in ambito internazionale, ho deciso di dare inizio ad un percorso di crescita professionale in continua evoluzione. Così dal 2010 ho fondato il mio studio d'architettura principalmente improntato alla progettazione urbana e di spazi pubblici, ma che attraverso la collaborazione con aziende e altri studi d'architettura, sia locali che esteri, ha iniziato a spaziare in altri ambiti quali la bioarchitettura, il restauro architettonico, l'urbanistica ed in ultimo la progettazione d'interni.