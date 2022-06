Si è laureato presso l'Università di Firenze nel 1975. Le sue prime esperienze sono nell'ambito del design e arredamento di interni. Dal 1980 il suo studio ha sede a Livorno e, gestendo un team di collaboratori, ha affrontato temi importanti come il restauro di ville storiche e la realizzazione di molti edifici plurifamiliari. La professione di architetto lo porta a operare anche all’estero in Kenia e a Praga dove, nel 1992 in collaborazione con un architetto ceco, apre uno studio e per circa dieci anni si dedica alla realizzazione di club sportivi e ville per tennisti di fama internazionale. Ultimamente si sta interessando all'attualissimo e importantissimo tema del risparmio energetico, con la progettazione di case passive e smart building, oltre al social housing.