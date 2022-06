Studio e laboratorio sperimentale di architettura, comunicazione, arte, design e produzione partecipata.

L’attività degli architetti Gianluca Vosa e Raffaella Napolano si divide in diverse attività sempre aperte a diverse sperimentazione di lavoro e di ricerca.

L’attività lavorativa principalmente è rivolta alla progettazione e realizzazione architettonica per cui conducono una costante attività di ricerca e studio, elaborando soluzioni applicate in particolare al campo dell’interior ed exerior design e per cui ricevono riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali.

Lo studio di ricerca-lavoro investe costantemente in questi anni, diverse attività, rivolti a proposte legate al processo/progetto nuova anima della ricerca architettonica, connubio alla pari tra architettura e processi ambientali-economici-sociali di rigenerazione urbana sostenibile promuovendo progetti mirati all’ innovazione, inclusione e coesione sociale. Alla base, una organizzazione contemporanea ramificata che partendo dalle specifiche competenze ed esperienze professionali di settore ed al fine di garantire la corretta gestione di ciascuna fase di progetto e di ricerca e di aumentare efficacia e competitività sul mercato del lavoro, promuove un approccio dinamico e flessibile, sostenendo attività di collaborazione e consulenze multidisciplinari interne ed esterne alle attività del laboratorio quale espressione di ricchezza, scambio e condivisione. Si intende dunque valorizzare un approccio integrato al progetto in modo da rispondere alla realtà contemporanea proponendo in modo efficace e puntuale soluzioni di ogni tema e scala progettuale.

" L'intensa esperienza di un momento, la sensazione di essere assolutamente sospeso nel tempo aldilà del passato e del futuro: questo è ciò che accomuna molte, se non tutte le sensazioni della bellezza." Peter Zumthor