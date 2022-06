La nostra attività nasce come laboratorio artigiano nell'immediato dopoguerra, ben tre generazioni fa.

Si specializza poi, dopo gli anni 70, nella costruzione di mobili per la casa, per conto di quelli che poi sarebbero diventati alcuni dei più grandi marchi dell'arredamento sul mercato nazionale ed estero.

Nel corso degli anni il laboratorio artigiano si è trasformato in una moderna azienda, sempre con nuovi impulsi per rinnovare e rendere attuale la sua produzione, senza però mai abbandonare il proprio spirito caratteristico e le proprie origini artigiane.

Oggi abbiamo deciso di mettere questa grande esperienza a disposizione di tutti, fornendo direttamente i nostri prodotti e, in parte, anche il lavoro di molti piccoli produttori artigiani locali, del distretto produttivo del mobile Veneto, ognuno specializzato in un determinato tipo di elemento d'arredo per la casa.

Tutto questo, a differenza di altre realtà che si occupano solo di distribuzione e rivendita, ci permette darvi sicurezza e garanzia sui mobili che proponiamo, proprio perchè, essendo noi degli artigiani, sappiamo bene come sono realizzati e rifiniti in ogni loro parte.

Questo vi da la possibilità di avere a disposizione persone competenti e, soprattutto, di poter acquistare dei mobili di qualità direttamente dal produttore, con un rapporto qualità/prezzo competitivo; infatti i costi di tutti passaggi della filiera, come grossisti, rappresentanti, e negozi, vengono eliminati.

Inoltre il rapporto diretto tra produttore e cliente finale ci permette di offrirvi un servizio cucito ad hoc per voi, in quanto è possibile rifinire ogni modello nei colori e nei dettagli, in maniera specifica, in base ai vostri gusti e in base agli ambienti della vostra casa.

DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE!!