Lavora da molti anni nel settore privato e pubblico affrontando diverse tematiche progettuali dal giardino all'edilizia residenziale e commerciale con particolare cura per gli interni.

Ha fatto diversi lavori di restauro e riqualificazione per il Provv. alle Op. Pubbliche, in particolare è stata consulente e progettista per Villa Rosebery, la Villa Presidenziale ( prop. del Quirinale) a Posillipo, Napoli.

E' specializzata nel settore sanitario, per la progettazione ed installazione di macchinari elettromedicali quali Tac e Risonanza.