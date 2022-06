Antonio Brizzi nato a Firenze e Babette Riefenstahl nata a Berlino cominciano la loro collaborazione nel 1996 con progetti comuni per Dilmos edizioni, Dovetusai e Kundalini. Nel 1998 si trasferiscono a Milano dove aprono uno studio di consulenza e progettazione nel campo dell'industrial design e degli interni.

Nel 2000 fondano lo studio MAT con M. Bellomo e C. Crosina; una linea bagno in plastica presentata al salone satellite di Milano, la libreria Extra progetto vincitore del design award 2001 della rivista tedesca design-report, il divano componibile bahli-system per Frighetto industrie, il progetto per l'allestimento del padiglione italiano alla fiera Moda Calzado di Madrid sono alcuni dei progetti che caratterizzano questo periodo di lavoro di gruppo. Dal 2004 Brizzi+Riefenstahl-studio continua l'attività di progettazione e consulenza nei settori dell'industrial design e della progettazione di interni con progetti per Acem porte, Sabattini gourmet, Dilmos edizioni e numerose abitazioni private, negozi e giardini. E' del 2005/2007 il progetto architettonico di una villa padronale presso Boario Terme. Nel 2007 nasce il progetto di uno showroom di moda collocato all'interno dell'ex area industriale Richard-Ginori a Milano. Nello stesso anno prende il via lo studio e il progetto di un nuovo concept commerciale IL CUCCHIAIO DI LEGNO di Milano (Macef Design Award 2008): primo negozio in Italia che parla a 360° di cucina: strumenti professionali e sofisticati convivono con selezionati prodotti alimentari in uno straordinario incontro tra FOOD & DESIGN. Nel 2008 segue il progetto di ACQUA&FUOCO, negozio di Piacenza, un secondo esempio di questo nuovo concept. Sono del 2009 numerosi progetti per la FRATELLI ROSSETTI di Parabiago tra i quali spicca quello della ristrutturazione del nuovo showroom di Milano. Nel 2010/2013 si aggiunge il progetto di ristrutturazione e arredo dell’hotel de charme “Palazzo Segreti” nel centro di Milano.