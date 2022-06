Lo studio di architettura Carmine Magna si identifica nella figura di un artigiano che segue un progetto in tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione a collaudo, ideando e ponendo attenzione alla cura dei dettagli. Dopo anni di studi sia in Italia che all'estero e diverse collaborazioni per e con studi medio-grandi, parte da Roma un progetto preciso che vuole identificare l'architettura, e nel caso specifico la parte più vicina alle ristrutturazioni e l'interior design, ad un disegno degli spazi che si modificano e trovano la loro giusta dimensione nell'affrontare discussioni aperte con il Committente che decide di avere un posto che sarà come il vestito fatto su misura dal sarto rispettando e adeguandosi alle peculiarità di ciascuno.