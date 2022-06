Laboratorio Italiano Design e’ un

studio di interior designer , con sede a Bergamo in Italia e dal 2014 anche a Sydney in Australia. E’ nato attraverso la collaborazione di arredatori ed architetti dello studio “Hobo group” e si e’ ampliato successivamente con l’apertura dello studio e del nuovo brand “Laboratorio Italiano Design”. Siamo riconosciuti per la nostra accurata selezione dei migliori prodotti moderni e classici. La nostra curiosità sempre più affamata, sarà appagata dalla ricerca continua della funzionalità di ogni spazio, dalla ricerca continua dell’arte del design attraverso la bellezza di ogni progetto. Progettiamo cercando sempre di rendere reale i vostri desideri per vivere al meglio il vostro habitat in modo tale che possa esprimere lo stile del cliente . Il nostro scopo e` realizzare attraverso l’accostamento di materiali , di differenti scenari luminosi e di forme strutturali, I desideri del cliente per far si che viva al meglio la propria abitazione. La nostra strategia e` quella di esservi di aiuto nella scelta della miglior innovativa, funzionale ed unica soluzione di arredamento per le vostre necessità, cercando sempre più soluzioni in funzione delle vostre richieste.