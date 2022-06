wOZz design progetta e realizza lampade e candelabri come oggetti d’arredo unici. Luci e forme armoniche che creano ombre, scritte come storie di ogni ambiente in cui si posano.

Storie e sogni, poesie e fiabe, come “Il magico mondo di Oz” a cui il nome è ispirato.

Le lampade hanno tutte nomi di stelle e satelliti, perché alla loro creatrice, Donatella Favaretto, una volta qualcuno disse «La tua testa è lì, nello spazio siderale, dove si può ancora vedere la luce di stelle che furono».

Creare oggetti, stelle di luce con rimanenze industriali è la vera sfida alla creatività. Dare nuova vita, nuova luce è un percorso che viene percepito come necessario, un atto creativo e artistico, il cui prezioso risultato trae energia dalla manualità e dalla semplicità dei materiali usati.