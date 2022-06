La LR Immobiliare nasce da un'idea di Leonardo Raso per soddisfare le esigenze della clientela che spesso non riesce ad incontrare interlocutori seri ed affidabili nell'ambito del mercato immobiliare di Roma, con l'obiettivo di diventare uno dei punti di riferimento per gli acquirenti di immobili della Capitale e per i colleghi professionisti ispirati dagli stessi ideali di serietà e professionalità.

Affidare il proprio immobile alla LR Immobiliare significa di fatto usufruire dell'esperienza e delle abilità nella vendita acquisite in tanti anni di svolgimento della professione.

Con LR Immobiliare si ha la sicurezza di affidarsi ad un gruppo di professionisti seri ed esperti, i quali si prendono cura del tuo immobile, pubblicizzandolo e proponendolo a tutta la loro clientela sulla base dell'ampio portafoglio di richieste di acquisto presente nel database dell'agenzia.

Inoltre offre, al cliente nel proprio pacchetto servizi, la possibilità di avere una consulenza di home staging per la realizzazione di una vendita più veloce, consulenza progettuale per ottimizzare gli spazi o realizzare la casa dei suoi sogni.