L’ associazione tra professionisti “MamBa” nasce a Roma in Aprile di 2014, dopo una lunga collaborazione tra l’Architetto Almudena Mampaso e l’Architetto Giammattia Bassanello, laureati rispettivamente presso il Politecnico di Madrid “Etsam” e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Il percorso svolto insieme inizia nello studio Arquitectura Urbanismo y Cooperacion S.L. dove, dal 2006 hanno operato con crescente responsabilità nel ramo del progetto urbano e la riqualificazione urbana con distacco nei progetti dedicati allo spazio pubblico come diritto per i suoi abitanti. Inizia così un’ esperienza diretta, dal committente al singolo tecnico in tutte le fasi progettuali e cantieristiche sia nel campo dell’urbanistica che in quello del disegno di ogni spazio e che trasformati in realtà confermano un cambiamento nella qualità della vita delle persone. Iniziamo per tanto a crederci profondamente nella nostra professione.

Si tratta principalmente di lavori svolti in Spagna in centri storici come San Cristobal de la Laguna, dichiarata città patrimonio dell’Umanità o Castro Caldelas dichiarato patrimonio storico ed artistico a livello nazionale.

Dopo sei anni di attività professionale nella sede principale di Madrid si intraprendono collaborazioni con AUC per progetti svolti in loco nella Repubblica Dominicana e nel El Salvador dove prosegue la stessa metodologia progettuale basata sul riconoscimento dell’identità di ogni luogo e con gli stessi obbiettivi di trasformazione in difesa di un diritto irrinunciabile di qualità degli spazi pubblici e dei servizi urbani.

Le collaborazioni dei due soci di MamBa si estendono anche ad altri studi internazionali, espandendo la propria esperienza geografica con progetti in Iraq, nella città di Duhok ed in Italia nelle città di Mantova e Sabbionetta (entrambe Patrimonio dell’umanità), nell’ambito della pianificazione urbana e nel progetto dello spazio pubblico d’interesse culturale.

Parallelamente, entrambi i soci hanno mantenuto attiva una partecipazione ai concorsi a livello mondiale, ottenendo vari riconoscimenti, sia nel campo del design che dell’edificazione o la progettazione urbana. Tra questi emergono la menzione speciale nel concorso per il recupero di edificazione tugurizata nel centro storico di Lima (2010), nel concorso per un padiglione della Biennale di Venezia (2008) e ultimamente nell’Europan12 la menzione speciale per il progetto di riqualificazione della zona limitrofa alla cattedrale di Don Benito in Badajoz e il primo premio per il recupero della zona perimetrale delle mura di La Coruña, cheattualmente si trova in fase di sviluppo del progetto esecutivo.