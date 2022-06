La ditta individuale STUDIO

APPALTI E GRAFICA – SERVIZI PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA- si occupa di servizi per le imprese, gli studi tecnici, assistenza alla progettazione architettonica, ingegneristica e cantieristica.

L’attività principale è la consulenza per le imprese che intendo partecipare alle gare e appalti pubblici a livello nazionale ed internazionale. Essenzialmente la Studio Appalti e Grafica si occuperà del “disbrigo” di tutte le pratiche necessarie per la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici. Informerà l’impresa di tutte le gare che potrebbero essere d’interesse, e finalizzerà il servizio con la consegna dei plichi presso l’ente appaltante.

Altro servizio della Ditta è la digitalizzazione informatica di progetti di qualsiasi entità. Un buon supporto rapido e veloce per la redazione di progetti da presentare ai vari enti (Comune, Soprintendenza, Genio civile, VVFF, etc) in assistenza ai professionisti e agli studi tecnici nonché alle imprese che “mancano” di una ufficio progetti/grafico.

La ditta fornisce anche supporto per la grafica tridimensionale con la creazione di immagini fotorealistiche di opere ancora da realizzare.