Doppiospazio è uno studio di comunicazione, architettura e design nel quale convivono le varie forme della creatività.

Una struttura multiservizi aperta e condivisa, all’interno di una ex officina in cui coesistono spazi di lavoro, mobili di design e opere uniche.

Il nostro team è composto da architetti, grafici, creativi, esperti della comunicazione, in grado di garantire unità concettuale e progettuale in tutte le fasi di analisi, ideazione e realizzazione dell’identità comunicativa e architettonica di ogni cliente.

Una creatività globale con una forte sensibilità etica ed ecologica. La creazione di un mondo sostenibile è per noi un tema fondamentale e quotidiano, che viene sostenuto nelle scelte progettuali.