Lavoro per Solo Affitti, rete in franchising leader nel settore degli affitti, e sono Responsabile del progetto Affitto a prima vista: esclusivo servizio offerto ai clienti delle proprie agenzie per allestire l’immobile con l’obiettivo di affittarlo prima e alle migliori condizioni. È una tecnica nata dall’home staging e applicata nello specifico alle esigenze della locazione. Prevede pochi e semplici passi per rendere l’abitazione più gradevole: cambiare il posizionamento dei mobili, riorganizzare gli ambienti in modo ordinato, aggiungere elementi di arredo e realizzare un servizio fotografico adeguato. Il servizio è offerto attraverso la formazione degli stessi agenti immobiliari o con la collaborazione di home stagers professionisti. Per maggiori info http://www.soloaffitti.it/prodotti/affitto-a-prima-vista