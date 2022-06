Dal 1977 Emmevi ha dimostrato di essere in prima linea nella produzione della rubinetteria. L'azienda a conduzione familiare, produce rubinetti di design, molto pratici con cartucce in ceramica di lunga durata in più offre anche una vasta gamma di prodotti realizzati con materie prime certificate di alta qualità, per bagno e cucina , miscelatori termostatici, colonne doccia e accessori prodotti interamente in Italia. Il fatturato ammonta circa 8 milioni di euro. La produzione viene eseguita interamente nel moderno stabilimento in S. Maurizio d'Opaglio vicino al Lago d'Orta (Italia), con una capacità di produzione approssimativa di 1.000.000 unità all'anno, dove EMMEVI ha creato un eccellente flusso di lavoro per la produzione di miscelatori moderni e rubinetti a leva tradizionale di alta qualità a prezzi competitivi. Inoltre sta aggiungendo la galvanica interna per dare ai prodotti una qualità superiore.