lo studio:

_opera nei più svariati ambiti di intervento ed a qualsiasi scala: spazi pubblici, edifici residenziali, edifici pubblici, ristrutturazioni, piani urbanistici.

_si occupa della gestione del progetto per committenza pubblica e privata, seguendo la realizzazione dell’opera dai primi studi preliminari alla cantierizzazione ed offrendo le competenza necessarie per una progettazione integrale e per la direzione dei lavori.

_si avvale, ove necessario, di una consolidata rete di consulenze specialistiche (strutture, impianti, indagini geologiche).

_ogni incarico ed ogni fase di sviluppo del progetto divengono continue occasioni di ricerca, di sperimentazione, di discussione e di crescita dello studio.