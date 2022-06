Cadline Software è stata protagonista negli anni di un'importante espansione che l'ha posta di diritto tra i leader della progettazione architettonica. Se ricordate ha cominciato con il tavolo da disegno, qualcuno ricorderà tavoli da disegno e tecnigrafi Bieffe Zucor leader non solo nazionale ma mondiale, e anticipando un bisogno del mercato ancora inesplorato. In quegli anni a possedere un tavolo da disegno erano pochi. Dal 1983-84 è passata alla creazione di un sistema CAD per anticipare quello che al tempo era l'evoluzione diretta del tavolo da disegno. Inizialmente in collaborazione con Graphisoft, poi da sola, attraveso le diverse trasformazioni societarie nasce Cadline Software SRL, che nel 1993 entra a far parte del grande gruppo delle aziende nel settore del software tecnico.