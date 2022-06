TobeUs è nato come uno sfogo di un designer diventato padre che non sopporta la vista dei propri figli che usano dei giochi per poche ore, per poi distruggerli o non guardarli più.

La soluzione più semplice secondo Matteo Ragni è dare ai bambini la possibilità di imparare ad amare un oggetto.

Quindi è ovvio scegliere il materiale giusto, un odore riconoscibile, un’indiscussa resistenza agli urti e alle sperimentazioni e, quando giunge il momento, una fine dignitosa: riciclo o riuso.

Ecco come è nata l’idea di TobeUs: macchinine in legno di cedro, forti e profumate, belle e intelligenti perché progettate da designer bravi e appassionati.