Firmitas, Utilitas et Venustas (Solidità, Utilità e Bellezza) sono i principi Vitruviani ispiratori dell’ attività di ECCELLENZE ITALIA ® | BESPOKE DESIGN COMPANY, azienda di design e general contract, fondata e diretta dall' Arch. Luigi Astarita. Eccellenze Italia fornisce servizi integrati di elevata professionalità e prodotti di alta qualità rigorosamente made in italy con la formula chiavi in mano. Eccellenze Italia è specializzata in architettura, servizi tecnici, costruzioni e ristrutturazioni, interior design, arredamento su misura, project management, decorazioni, rifiniture e allestimenti di interni, design industriale e grafica, domotica, progettazione ecosostenibile e risparmio energetico, ed opera principalmente nell‘ ambito alberghiero -residenziale -commerciale. Eccellenze Italia si rivolge a clienti che richiedono progettazione e realizzazione di hotels, relais, suites, resort e villaggi turistici, lounge bar, wine bar e ristoranti, centri congressi e sale meeting, centri commerciali e negozi, punti vendita e stand fieristici, spa e centri benessere, centri estetici e saloni per parrucchieri, club, vip club, uffici, casinò e slot room, loft, appartamenti, penthouse, castelli, casa vacanze, ville e immobili di prestigio.Eccellenze Italia firma anche favolose collezioni di letti, dal concept unico e dal design innovativo, realizzati su misura e con materiali di pregio, destinati sia a strutture ricettive sia a privati che richiedono arredamento di alta gamma.

Per aggiornamenti e ultime notizie visita il nostro BLOG.

Per le nostre ultime realizzazioni visita il nostro sito WEB

Per ulteriori informazioni contattaci al seguente indirizzo email: info@eccellenzeitalia.com

Eccellenze Italia Social : Facebook // Linkedin // Google + // Twitter