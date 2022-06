Lo studio CalìArchitetti, che dal 1980 opera nel settore della progettazione architettonica e del design si fonda sulla sinergia tra l’esperienza derivante da più di trent'anni di professione del suo fondatore e le nuove energie creative apportate dai giovani partners. Il suo fondatore ha realizzato edifici, case e negozi a Catania, Palermo, Roma, Milano, New York. Il nostro lavoro è concentrato principalmente sulla clientela privata, perchè siamo convinti che si possa fare meglio l’architetto quando un progetto è davvero importante per chi lo commissiona. Questo vuol dire progetti curati nel dettaglio, attenti al rispetto dei costi e dei tempi di realizzazione. Crediamo in un’architettura basata sull’utilizzo razionale e creativo dello spazio che rispetti l’ambiente e le risorse naturali: la luce, la ventilazione, i materiali e le tecniche tradizionali si coniugano nei nostri progetti con le nuove tecnologie costruttive, alla ricerca dell’equilibrio tra continuità e innovazione.