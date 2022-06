Da oltre 50 anni Rubinetterie Condor produce pregiati esemplari di rubinetterie e accessori per il bagno. Dalle più tradizionali e classiche serie Impero e Luigi fino alle moderne serie Lario e Byte. La cura dei dettagli è il nostro obiettivo primario, qualunque siano le esigenze dei nostri clienti siamo in grado di affiancarli dalla fase di progettazione fino al collaudo, collaborando con artigiani e architetti. I nostri prodotti sono figli della più classica tradizione artigiana italiana, vengono interamente realizzati presso la nostra azienda dove, dalla fase di progettazione fino alla finitura finale sono sottoposti a severi controlli per mantenere alti gli standard qualitativi che ci siamo prefissati. I nostri cesellatori sono in grado di riprodurre minuziosamente i decori e i motivi che contraddistinguono i nostri prodotti da decenni. Sviluppiamo inoltre progetti assieme ai nostri clienti partendo un disegno o più semplicemente un’idea. Tutte le nostre serie di rubinetti sono accompagnate dai relativi accessori per il bagno per ottenere un risultato di grande armonia.