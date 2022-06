Cheers è l'innovativo diffusore acustico ad alta fedeltà di Audiobarrel.it brevettato da Exend.

Lo studio e i test acustici su una cassa di risonanza cilindrica hanno portato i progettisti a realizzare un prototipo che aveva una forma molto simile a quella di una botte.

Poteva restare una somiglianza ma in Sicilia è possibile chiedere aiuto agli artigiani bottai che tramandano le stesse tecniche di costruzione da secoli, per costruire un prodotto invariato nel tempo.

Una forma millenaria destinata al vino sposa quindi la tecnologia audio per ottenere un risultato acustico sorprendente, dovuto proprio alla forma e ai materiali usati da sempre per fare altro.

Non è la prima volta che la conversione del destino delle cose consente di ottenere un design unico, in equilibrio fra la tradizione e la tecnologia.

Ecco quindi un prodotto per gli amanti del vino e della musica, ideale per ambienti connessi al consumo del vino come le enoteche, i ristoranti, gli agriturismi, ma ideale anche in casa, in alternativa ai soliti altoparlanti senza carattere. Con un piccolo altoparlante da 3 pollici il diffusore Cheers supporta una potenza da 10 a 75 w ad 8 Ohm con una efficienza di 87,5 db.

Cheers è disponibile in castagno o rovere, con supporto da tavolo, da parete o da pavimento. E' possibile anche richiedere un reggibotte con amplificatore integrato per connettere direttamente qualsiasi dispositivo anche tramite il ricevitore bluetooth. In vendita www.audiobarrel.it