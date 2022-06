Le prime botteghe artigiane a Firenze risalgono al lontano 1200, ma è nel 1400 con Luca della Robbia che si affermano nel loro splendore. Caratteristiche delle botteghe erano la conduzione familiare, la meticolosità dell'apprendimento del mestiere, la rigorosità dell'esecuzione dei manufatti.

Il tutto veniva tramandato da padre in figlio assieme ai segreti nati nella lunga esperienza. Su questo modello di botteghe si sono evolute le attività artigiane nei secoli successivi, fino ad arrivare ai giorni nostri. Nella lavorazione della ceramica si distingue l'attività del nostro laboratorio artigiano, che vanta un'esperienza di oltre 50 anni. Si riproducono antichi manufatti rendendoli fedeli agli originali in ogni dettaglio: dalle terre, agli smalti, all'invecchiamento. Tale precisione è stata acquisita grazie alla parallela attività di restauro che ci ha permesso di studiare approfonditamente le maioliche originali con particolare riguardo alle manifatture italiane. I nostri oggetti sono completamente eseguiti a mano, dalla calcatura in forme di gesso o attraverso l'uso del tornio, alla pittura con smalti e colori da noi stessi composti, alle particolari patine. Caratteristiche che conferiscono al manufatto una qualità ed un "sapore" inimitabili. Oltre alle riproduzioni di maioliche antiche eseguiamo complementi d'arredo di carattere contemporaneo e su disegno proprio.

La nostra galleria espositiva vanta oggi una collezione di circa 3000 modelli diversi per offrire al cliente una infinita scelta fra piatti, orci, stufe, piastrelle, vasi, brocchetti, zuppiere, immagini sacre, tavoli, ghirlande con frutta, animali, etc. Navigando nel nostro sito troverete una piccola parte di quello che Vi possiamo offrire ma su richiesta possiamo inviarVi ulteriori dettagli via e-mail. Vi preghiamo quindi di contattarci liberamente per ogni domanda o per qualsiasi informazione. I nostri riferimenti sono disponibili alla sezione "Contatti".