L’arredamento di interni e gli accessori che contribuiscono a rendere uno spazio accogliente e unico sono da sempre la mia passione. Una passione che mi porta a leggere continuamente riviste specializzate ed a fermarmi davanti alle vetrine per cogliere un dettaglio, un mix di colori o un oggetto che potrebbe essere perfetto per il progetto di cui mi sto occupando in quel preciso momento.

Entrando in un ambiente, dopo aver osservato tutto fin nel minimo dettaglio, inizio a immaginare quali modifiche, alle volte davvero minime, potrebbero trasformarlo o renderlo ancor più bello e funzionale.

Quando ho scoperto l’home staging, ho immediatamente pensato che non esisteva modo migliore per poter utilizzare contemporaneamente la mia formazione e la mia passione. E così ho iniziato la carriera di home stager.

Questa e’ la mia preparazione didattica e professionale; le immagini dei miei progetti di interni e delle mie consulenze di home staging possono rendere meglio l’idea del mio modo di lavorare.