Home staging e relooking per case e appartamenti in vendita e/o in affitto..

Appartamenti campione, allestimenti mirati per destinazioni micro ricettive tipo Airbnb, case vacanza, condivisione giovani professionisti e/o affitto studenti.

Ovviamente ogni casa è un caso a se, ma tutte hanno qualcosa da scoprire e da valorizzare. Non esistono case senza un punto di forza, magari un po' impolverato, ma su quello partiremo insieme per farle diventare delle invitanti ed irresistibili Staged homes con i (contro) fiocchi.