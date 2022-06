SCD Architettura nasce come materializzazione di un’idea imprenditoriale che da diversi anni si impegna a fornire ai clienti la massima qualità e affidabilità nei lavori di ristrutturazione e progettazione di appartamenti, ville, uffici, locali commerciali, hotel, ma anche opere pubbliche. La formula con la quale operiamo si basa su un calendario preciso, su prezzi competitivi ed un elevato senso delle rifiniture. La comunicazione con il cliente e il soddisfacimento delle sue esigenze sono di primaria importanza per il conseguimento di un progetto che intenda realizzare architetture di pregio. Per garantire tutto questo abbiamo selezionato negli anni un gruppo di professionisti altamente qualificato, giovane, ma con una grande esperienza nei settori specifici.