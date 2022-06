Siamo due sorelle, Valentina e Giorgia, una ingegnere edile e una fashion designer, entrambe con la passione per la casa, l’arredamento e il buon gusto. Abbiamo deciso di iniziare questo viaggio insieme, unendo le nostre competenze nel campo dell’edilizia e della moda e le mettiamo a vostra disposizione e delle vostre case, b&b, negozi, atelier, uffici, ecc. I servizi che vi offriamo sono: - Home relooking, se avete voglia di rinfrescare e cambiare aspetto alla Vostra casa, senza l'onere di una ristrutturazione e con un investimento minimo; - Home staging, se dovete vendere e affittare, prepariamo la vostra casa al meglio per metterla sul mercato e ridurre i tempi di permanenza e evitare l'abbassamento di prezzo; - Home personal shopping se non avete tempo di cercare l'arredo o il complemento adatto a voi, forniamo un servizio ad hoc; - Ristrutturazioni, certificazioni energetiche, pratiche catastali e comunali, vi seguiamo dalla A alla Z fornendo competenza e manodopera specializzata e qualificata. Chiamataci, sarà un piacere conoscervi e trovare insieme la soluzione ideale per far diventare la vostra casa, la casa dei vostri sogni!

Tel. 3479575394

Mail: civicocinquehps@gmail.com