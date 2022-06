AreaNova apre nel 2010 come studio di architettura indipendente, avviando un’attività progettuale fondata sul rispetto dei contesti naturali e urbani. I principi fondamentali sono la sostenibilità ambientale, la contemporaneità dell’opera, la professionalità di un approccio orientato al cliente. Gli architetti di AreaNova realizzano opere per clienti privati e partecipano a concorsi internazionali per mettere continuamente alla prova la pratica del progetto. Pur lavorando in un contesto internazionale, soprattutto nell’applicazione di protocolli di qualità energetica, lo studio è molto radicato nella realtà territoriale genovese e ligure.