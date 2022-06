Opera è un'azienda nata per la progettazione e realizzazione di ambienti, siano essi dedicati alla sfera familiare che commerciale.

La costante attenzione verso "il nuovo" e la continua ricerca di un legame con quanto avviene nel mondo che ci circonda, che a sua volta determina l'evoluzione dei modi di abitare o di fare business, sono le linee guida fondamentali di ogni sua ideazione.L'utilizzo di materiali innovativi, lo studio dei moderni stili di vita, le proposte di tipologie e di modelli estetici futuristici, sono frutto di un vivace e prolifico lavoro giornaliero proiettato sempre alla ricerca di nuove soluzioni.

Non è raro il caso che qualcuno si chieda se esistano realmente delle connessioni tra architettura e design, tra una problematica di tipo strutturale e una produzione di complementi d'arredo.E' lecito chiedersi, insomma, se debba esistere questo binomio tra architettura e design, e se l'estrazione culturale ed emozionale degli operatori che progettano per l'arredo, possa essere ricondotta ad un'unica matrice.Nel vedere le realizzazioni eseguite da Opera la risposta e senza dubbio "si"!! In tutti gli ambienti costruiti questa sensazione è evidente, e si percepisce immediatamente uno stile inconfondibile dettato soprattutto da una forte passione per il proprio lavoro e da un amore per le cose semplici ma d'effetto.Inoltre la sua esperienza viene posta al servizio della clientela per seguirla in tutte le fasi operative, inclusa la direzione generale dei lavori.Ovvia la presenza di Opera nella selezione degli arredi dove spicca per una curata ricerca dei materiali, accessori e pezzi unici, atti a creare la giusta sintonia con i gusti del cliente.