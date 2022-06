Borgonovo 1930 progetta e realizza interni dallo stile unico perchè abbina il design delle migliori marche con elementi di arredo personalizzati pensati per inserirsi in maniera armonica negli spazi della vostra casa o del vostro ufficio. Lo show room si è rinnovato anno dopo anno e presenta i prodotti in un ambiente altamente emozionale rappresentando lo stile con la massima naturalezza, cercando di restare lontani dalle convenzioni e offrendo la massima libertà di scelta e personalizzazione. Borgonovo 1930 si propone di tradurre i desideri di chi abita in un progetto concreto dal quale prendono forma tutti gli ambienti. Vi offriamo un servizio che valorizza ogni richiesta dando vita a proposte che interpretano la creatività del cliente creando ambienti che esprimono il carattere di chi li abita. Scelte che accomunano chi condivide la profonda passione per tutto ciò che è espressione di ottima qualità della vita.

Borgonovo 1930 è uno show room di 2000 mq. nel quale potrete visionare oltre venti ambienti cucina, dieci ambienti giorno, dieci ambienti notte, area letti TWILS, dieci proposte di camere ragazzi e single, arredo bagno, spazio prova materassi Dorelan, divani letto, shop Calligaris con tante proposte di tavoli,sedie e mobili giorno: un mix di ambienti eleganti e stili di arredo differenti che si adattano a diversi gusti ed esigenze di arredo.

Borgonovo 1930 è cura per i dettagli, per la scelta dei materiali e per le combinazioni cromatiche; è ricerca delle linee di design più esclusivo e dei partner che meglio riescono a interpretarle.

Borgonovo 1930 non vuole essere semplicemente un fornitore di oggetti ma un consulente al quale rivolgersi per risolevre tutte le problematiche legate al mondo dell'arredo, i nostri professionisti sono a vostra completa disposizione per consigliarvi nelle scelte con risposte esaurienti e personalizzate. Saremo i vostri consulenti d'arredo seguendo fin dall'inizio tutto l'iter progettuale.

Borgonovo 1930 vi accoglie in un ambiente informale dove potete gustare un buon caffè e sfogliare una rivista; disponiamo di un'area giochi pensata appositamente per i vostri bambini così avrete tutto il tempo necessario per visitare il nostro show room.