Mi occupo di restauro di affreschi, decorazioni murali e lapidei e di progettazione e realizzazione di decorazioni murali ex novo, in cui applico la sensibilità artistica e le conoscenze storiche e tecniche acquisite attraverso l’esperienza in cantiere che mi hanno permesso di osservare da un punto di vista privilegiato manufatti artistici prodotti in passato.

Le tecniche artistiche maggiormente impiegate per la realizzazione di decorazioni ex novo sono quelle perfezionate sul campo: affresco, tempera ed acrilico sono quelle più frequentemente utilizzate, oltre che a pitture a base di calce, graffito su intonaco, pittura ai silicati, tempera ad uovo, dorature, finti marmi, decorazioni in stile, grisaille e trompe l’oeil. In parallelo alla formazione accademica ho seguito corsi di fotografia, di web design e di illustrazione botanica per ampliare la mia cultura nel campo delle arti visive.

Claudia Grespi