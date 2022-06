ARCHIELLE è uno studio specializzato in progetti d’interni, progetti per B&B e Casa Vacanze, disegno di arredi ed home staging. L’obiettivo fondamentale in ogni progetto è quello di realizzare ambienti di qualità estetica e funzionale, spazi avvolgenti, piacevoli,accoglienti, che interpretino le esigenze di chi deve viverli.I nostri strumenti sono le forme, i materiali, i colori: utilizziamo con disinvoltura e creatività elementi di pregio insieme a materiali lowcost, oggetti preziosi insieme ad oggetti riciclati. Nell’interior design ricerchiamo la fluidità nella connessione tra i diversi spazi, la funzionalità massima degli ambienti, la rispondenza perfetta alla personalità del cliente. Per B&B e Case Vacanze curiamo dal brand all'immagine, dalla valorizzazione degli spazi alla scelta degli elementi decorativi; ci occupiamo inoltre della procedura autorizzativa. Nell’home staging la regola è il basso costo: con pochissima spesa creiamo scene ad alto impatto, per consentire al potenziale acquirente o affittuario di un immobile di comprendere al meglio la potenzialità degli spazi.